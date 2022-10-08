Что произошло на Крымском мосту: раскрыта неожиданная версия 2 8.10.2022, 13:48

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Россия заявляла, что въезд на объект тщательно контролируется.

Ко взрыву на Крымском мосту могла привести халатность российских военных.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Въезд на Крымский мост тщательно контролируется. Там размещены стационарные инспекционно-досмотровые радиотехнические комплексы СТ-6035 Управления ведомственной охраны Минтранса РФ, которые проверяют машины на наличие взрывчатых веществ. То, что мы видели подрыв грузовика, а не ракеты, уже более чем очевидно», – отметил эксперт.

«То есть, грузовик вполне мог перевозить некие взрывчатые материалы, возможно, даже боеприпасы вместе со взрывателями (что запрещено по технике безопасности) и они детонировали. Грузовик, заполненный взрывчаткой в таком количестве мог попасть на Крымский мост только после прохождения поста, следовательно, это был грузовик российских силовиков, и провоз осуществлялся с их ведома. В общем... Это не мы. Это головотяпство!» – добавил Коваленко.

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