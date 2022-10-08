«Однажды я пришла раньше обычного…» 8.10.2022, 13:52

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Рассказы родителей из Беларуси о детском саду и воспитателях.

Когда родители отправляют ребенка в дошкольное учреждение, то еще неизвестно, кто из них получает больший стресс. Детский сад можно воспринимать по-разному: как спасение для уставших мам, возможность выйти на работу, способ социализации ребенка или место, полное опасностей.

Одни родители зорко бдят за своими чадами, придираясь к мелочам, другие относятся спокойно к синякам и шишкам. Мамы поделились своими смешными и не очень историями про такой разный детский сад с изданием «Ранак».

«Не видите, что ли? Перекусываю!»

Марина рассказывает историю про своего сына и не может сдержать смех, хотя было это много лет назад:

— Сын в садике адаптировался хорошо, но был уж очень самостоятельный и своенравный. Например, ни в какую не хотел спать днем — ночью высыпался. Воспитатели с ним пытались бороться, объясняя, что я просто не умею его укладывать, а дети обязаны спать днем. Я только посмеивалась, потому как характер своего мальчика знала, заставить его делать что-то практически невозможно. Он спокойно раздевался и укладывался в постель, не устраивал истерик, но очень быстро сообразил, что пока все спят, ему придется два часа себя чем-то развлекать. И начал тайком проносить в постель игрушки или книжки с картинками. Воспитатели замечали, контрабанду изымали, но он упрямо продолжал.

Однажды прихожу его забирать, а воспитательница, не сдерживая смеха, рассказывает мне историю. Уложила, говорит, всех на дневной сон, группа послушно засопела. Через какое-то время зашла проверить. А на постели, где спит мой малыш, горка из одеяла. И из горки доносятся подозрительные звуки: пыхтение, сопение, шевеление. Подходит на цыпочках, одеяло – раз, резко. А он там с яблоком размером с его голову, весь перемазанный соком, пытается откусить, вгрызается в него как заяц. Воспитательница остолбенела и спрашивает: «Ты что это делаешь?». А он ей так солидно: «Не видите, что ли? Перекусываю!» и одеяло на голову.

Это «перекусываю» по всему садику потом ходило, а воспитательницы перестали с моим упрямцем бороться. Давали ему раскраски и книжки, чтобы не скучал!

«Однажды я пришла в сад раньше обычного…»

У Даши воспоминания о садике не слишком приятные, говорит, что даже не думала, что к детям могут так относиться взрослые люди:

— Как отдала дочку в садик, так начались болезни. Ладно бы в группе детишки болели, грипп ходил или ОРВИ – но нет. И ребенок вроде закаленный, и погода на улице хорошая, и в группе тепло.

А однажды пришла вечером за ребенком в сад раньше обычного. Захожу в раздевалку, а моя девочка сидит голой попой на шкафу, в одной маечке. В коридоре было довольно холодно, вход прямо с улицы.

Я ворвалась в группу, а нянечка мне спокойно говорит, мол, описалась ваша девочка, принесла ее переодеть, а мокрые колготки понесла на батарею. И оставила ее полуголой на шкафу, который высотой больше полутора метров!

Я, конечно, устроила скандал, а нянька сначала даже в толк не могла взять, в чем ее вина. Я к заведующей, хотела жалобу писать, да та меня как-то отговорила, упросила, пообещала, что больше такого не будет никогда. А я прослыла «мамашей-скандалисткой», воспитатели и няньки меня опасались, но мне все равно, называй хоть горшком, только в печь не сажай. Лишь бы мой ребенок был в безопасности…

«Ну, вы там ему поддайте!..»

— Я не помню трудностей или проблем в детском саду, которые бы касались меня или дочери, — рассказывает Анна. — Но однажды моя Маша рассказала, что воспитательница берет тапок и бьет одного мальчика по голове. Я, если честно, заволновалась. Решила, что надо или родителям рассказать, или с воспитательницей побеседовать. Но где-то через пару дней услышала разговор родителей того самого мальчика с воспитательницей. Мама с папой говорили: «Ну, вы там ему поддайте, если что, а то он слов не понимает». И я не стала вмешиваться, раз родители сами просят, чего я-то лезть буду?

Первая любовь и планы на побег

— Говорят, первые влюбленности наступают в детском саду. Вот и в меня влюбился мальчик, звали его Валик, — вспоминает свое детство Наталья. — Ходил по пятам и делал все, что я ни скажу. Мой верный паж был готов со мной и в огонь, и в воду. Решили мы с Валиком сделать подкоп за верандой под забором. Свободы хотели! Копали неделю целую, детскими совочками. Выйдем на прогулку и давай копать. Ямка большая, завтра, наверное, уже вырвемся. А на следующий день приходим – нет ямки, закопали! Что делать? Мы опять копать. Назавтра – та же история. Плюнули мы на это дело, надоело. А потом я услышала, как дворничиха жаловалась нашей няньке, что повадились на территорию сада собаки, мол, роют и роют, проклятые! И, главное, упрямые какие, одно место выбрали!

Еще история была короткая. Отправили меня впервые в детский сад. А через несколько дней родители и спрашивают: «Как зовут твою воспитательницу, доченька?». А я так важно, со знанием дела: «БронислИва Федосовна!». И понять не могла, чего они хохочут!

«Дикий у вас ребенок!»

— Отвела маленькую в садик, переживала, конечно, но она вроде бы неплохо пошла, — рассказывает Катя. — Воспитатели говорят, мол, идите, мамочка, дитё из-за вас расстраивается. Вечером приходите, все будет нормально. Прибежала за дочкой раньше, группа на прогулке. Смотрю, стоит моя девочка в укромном уголочке прогулочной площадки и так горько рыдает, аж сердце разрывается. А рядом нет никого, вернее, где-то в отдалении гуляли дети, воспитательница с ними. Я к ней: «Что случилось, почему плачет?». А она: «Мы не знаем, она целый день ревёт и никакие уговоры не помогают. С детьми не хочет играть, от еды отказалась. Пришлось ее поставить отдельно, чтобы другим не мешала. В общем, ребенок у вас неконтактный! Дикий у вас ребенок!».

«Педагогический» диагноз мне совсем не понравился. А потому, дочка больше в сад и не пошла, вызвали бабушку, и та прекрасно справилась с моим «диким неконтактным чудовищем»!

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