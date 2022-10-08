Украинская армия начинает наступление на Крым?
- 8.10.2022, 13:58
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Что говорят эксперты о подрыве Керченского моста.
Разрушение Крымского моста стало не только такой по снабжению полуострова, но и «серьезным психологическим ударом» по всей российской нации, считает белорусско-немецкий обозреватель Александр Фридман. Ситуацию усугубляет и символизм самого моста, и время нанесения удара - в ночь после 70-летия президента РФ Владимира Путина.
«Произошедшее на Крымском мосту — серьезный психологический удар именно в тот момент, когда российское общество и без того находится под впечатлением от путинской мобилизации и военных успехов Украины. Сегодняшние кадры с моста вызвали восторг в Украине, наглядно демонстрируют слабость России и станут одним из символов предстоящего полного поражения Москвы в войне», — считает Александр Фридман.
Эксперт в связи с ЧП на Крымском мосту напомнил и о недавнем прогнозе американского генерала в отставке Бена Ходжеса. Тот предрек восстановление контроля над полуостровом Украиной к середине 2023 года.
А советник офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Твиттере: «Все незаконное должно быть разрушено, все украденное должно быть возвращено».
Крымский мост является символом господства России на полуострове и был построен после нападения России на Украину в 2014 году. Его общая длина составляет 18 км, а стоимость строительства составила $3,6 млрд. Мост позволял быстро пересекать Керченский пролив, что имело ключевое значение, например, для туризма.
Ранее украинские военные, чиновники и аналитики говорили о невозможности нанесения ракетного удара по Крымскому мосту, но не исключали диверсий. Представители властей Украины прямо говорили о законности нанесения ударов по Крымскому мосту.
Еще в середине августа после ударов Украины по российским военным объектам в Крыму — нападения на российский аэропорт в Саках на прошлой неделе и диверсии на складах боеприпасов в Джанкое — многие наблюдатели задались вопросом, не станет ли следующей целью украинской армии Крымский мост, соединяющий оккупированный полуостров с территорией России.
В свою очередь, украинский военный эксперт Александр Коваленко в августе заявил, что вернуть Крым без уничтожения Керченского моста будет невозможно.
По его словам, ВСУ будут действовать так:
бить по военным объектам россиян в Крыму;
Освободят левобережную часть Херсонской и Запорожской областей;
Уничтожат или выведут из эксплуатации Крымский (Керченский) мост.