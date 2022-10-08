Украинская армия начинает наступление на Крым? 8.10.2022, 13:58

1,888

Что говорят эксперты о подрыве Керченского моста.

Разрушение Крымского моста стало не только такой по снабжению полуострова, но и «серьезным психологическим ударом» по всей российской нации, считает белорусско-немецкий обозреватель Александр Фридман. Ситуацию усугубляет и символизм самого моста, и время нанесения удара - в ночь после 70-летия президента РФ Владимира Путина.

«Произошедшее на Крымском мосту — серьезный психологический удар именно в тот момент, когда российское общество и без того находится под впечатлением от путинской мобилизации и военных успехов Украины. Сегодняшние кадры с моста вызвали восторг в Украине, наглядно демонстрируют слабость России и станут одним из символов предстоящего полного поражения Москвы в войне», — считает Александр Фридман.

Эксперт в связи с ЧП на Крымском мосту напомнил и о недавнем прогнозе американского генерала в отставке Бена Ходжеса. Тот предрек восстановление контроля над полуостровом Украиной к середине 2023 года.

А советник офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Твиттере: «Все незаконное должно быть разрушено, все украденное должно быть возвращено».

Крымский мост является символом господства России на полуострове и был построен после нападения России на Украину в 2014 году. Его общая длина составляет 18 км, а стоимость строительства составила $3,6 млрд. Мост позволял быстро пересекать Керченский пролив, что имело ключевое значение, например, для туризма.

Ранее украинские военные, чиновники и аналитики говорили о невозможности нанесения ракетного удара по Крымскому мосту, но не исключали диверсий. Представители властей Украины прямо говорили о законности нанесения ударов по Крымскому мосту.

Еще в середине августа после ударов Украины по российским военным объектам в Крыму — нападения на российский аэропорт в Саках на прошлой неделе и диверсии на складах боеприпасов в Джанкое — многие наблюдатели задались вопросом, не станет ли следующей целью украинской армии Крымский мост, соединяющий оккупированный полуостров с территорией России.

В свою очередь, украинский военный эксперт Александр Коваленко в августе заявил, что вернуть Крым без уничтожения Керченского моста будет невозможно.

По его словам, ВСУ будут действовать так:

бить по военным объектам россиян в Крыму;

Освободят левобережную часть Херсонской и Запорожской областей;

Уничтожат или выведут из эксплуатации Крымский (Керченский) мост.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».