В оккупированном Донецке сильный пожар после взрывов
- 8.10.2022, 13:59
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Очевидцы утверждают, что было три «прилета».
В оккупированном Донецке сегодня, 8 октября, прогремели мощные взрывы. После этого в городе возник масштабный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Местные жители отмечают, что пожар возник в микрорайоне Мирный. Очевидцы утверждают, что было три «прилета».
По словам жителей, в Донецке горит типография в Кировском районе возле оптовых рынков.