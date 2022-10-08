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В оккупированном Донецке сильный пожар после взрывов

  • 8.10.2022, 13:59
  • 1,512
В оккупированном Донецке сильный пожар после взрывов

Очевидцы утверждают, что было три «прилета».

В оккупированном Донецке сегодня, 8 октября, прогремели мощные взрывы. После этого в городе возник масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Местные жители отмечают, что пожар возник в микрорайоне Мирный. Очевидцы утверждают, что было три «прилета».

По словам жителей, в Донецке горит типография в Кировском районе возле оптовых рынков.

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