Какой будет погода в Беларуси в конце недели? 8.10.2022, 14:08

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Фото: Charter97.org

Прогноз погоды на 9 октября.

Кратковременные дожди и до плюс 16 градусов ожидается в Беларуси 9 октября. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, днем местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит плюс 7-12, по юго-востоку от 4 до 6 градусов тепла. Днем будет плюс 10-16.

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