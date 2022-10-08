«Бальзам на сердце»: в ЕС отреагировали на подрыв Крымского моста

«Бальзам на сердце»: в ЕС отреагировали на подрыв Крымского моста4
- 8.10.2022, 14:07
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Глава МИД Эстонии заявил о символизме этого события.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о том, что за взрывом на Керченском мосту в субботу утром могут стоять украинские силы.
При этом он поздравил «украинские спецслужбы» с этим событием. Об этом Рейнсалу сказал в комментарии Delfi.
«Эстония, безусловно, приветствует это (взрыв на Керченском мосту) и приветствует украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией», - отметил глава эстонского МИД.
Он добавил, что Керченский мост имеет важное символическое значение для России, поскольку соединяет Россию и Крым и был важным логистическим звеном. Для лично Владимира Путина мост был важен еще и как символ того, что Крым «навсегда останется частью России».
Рейнсалу не исключает, что подрыв моста был запланирован к 70-летию Путина. «Я считаю, что эта цель стоит очень давно», - добавил он.
В свою очередь депутат Сейма Польши от фракции левых Роберт Бедронь назвал «бальзамом на сердце» новости о подрыве Крымского моста.