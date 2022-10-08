«Квартира в центре — всего 700 рублей в месяц» 8.10.2022, 14:26

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Как мошенник хотел обмануть минчанина, но прокололся на орфографии.

Этой осенью интерес к аренде жилья в Минске заметно вырос. На волне ажиотажного спроса, когда хорошие варианты разлетаются как горячие пирожки, участились и случаи мошенничества с арендными квартирами. Так, минчанин нашел подходящую ему квартиру возле вокзала, но чуть не стал жертвой прохиндеев. От потери денег мужчину спасло только профессиональное чутье.

Своей историей с журналистами realt.by поделился читатель Евгений, который сейчас занят поисками однокомнатной квартиры в Минске.

− Не секрет, что сейчас в Беларусь едет много граждан России, поэтому найти что-то приемлемое по цене и качеству стало сложнее: россияне перебивают цены и арендуют буквально все. Но мне «повезло: увидел в интернете классную квартиру, да еще и в центре. Честно говоря, был сильно занят работой и параллельно вел поиски, в общем — сначала даже и не сопоставил все факты: купился на цену и фотографии.

На глаза Евгению попалось объявление о сдаче в аренду симпатичной квартиры на улице Бобруйской, 23. Этот дом расположен прямо напротив автовокзала. За однушку с мебелью и новым ремонтом собственник просил немного — 700 рублей. 270 долларов в эквиваленте − неплохая цена для центра!

− Я удивился, конечно, что так дешево, но решил написать.

Дальше у мужчины завязалась переписка с собственником «Антоном». Человек на том конце провода сообщил, что квартира есть, но на логичный вопрос «можно ли ее посмотреть?», ответил, что «сейчас не в городе, уехал по работе в Смоленскую область, вернусь через 2−3 дня».

Также Антон сообщил, что на квартиру претендует очень много людей:

− По времени сейчас точно не скажу. Поскольку помимо вас еще 30+ человек хотят послезавтра приехать и снять квартиру. Сейчас тогда подумаю, как все организовать и напишу вам. Если вы настроены серьезно, то давайте договариваться, так как желающих очень много написали. Я в Минске буду всего несколько дней, и за это время хотелось бы ее уже сдать. Я еще даже не всем успел ответить.

Ну и конечно, Антон расписал все достоинства квартиры:

− Я — собственник, и прописан только я. Квартира в самом центре — и этот фактор говорит сам за себя. В квартире недавно был сделан дизайнерский ремонт. Сдаю по договору, по коммунальным плачу я, вы платите только за свет, воду и интернет.

Так как стартовые условия показались Евгению отличными, то он решил, что готов снять квартиру сразу после просмотра и заключения договора. Да и, кажется, Антон придумал, как выделить потенциального арендатора из 30 желающих:

− Смотрите, можем сделать все намного проще с этой очередью. Я если честно не хочу по 100 раз всех в квартиру водить. Можем договориться с вами так: скажем, вы переводите рублей 250−300 в качестве залога, который пойдет в счет месяца аренды. Я в свою очередь убираю оставшиеся объявления и пишу остальным, что квартир занята. Приезжаю, мы встречаемся, вы смотрите квартиру, если все нравится — оформляем договор и переводите часть оплаты, если не понравится внешне — сразу на месте отдам наличкой. Но она не может не понравиться. Вполне удобный вариант для нас обоих, и я буду уверен, что вы никуда не пропадете, и я не потеряю всех потенциальных клиентов (авт. здесь вопросик — он же им уже отказал?). Надеюсь, понимаете.

Для того чтобы арендатор не сомневался в его честных намерениях, собственник Антон предложил скинуть паспорт и документы на право собственности.

Когда Евгений, который сам работает в сфере недвижимости, получил фотографию документа, все стало на свои места:

− Мне прислали полностью липовое свидетельство. Там и код агентства не тот, и разные шрифты, и отсутствуют пробелы. Ну и классика — в слове «агентство» пропущена буква «т».

После того, как мужчина сообщил мошенникам, что подделка документов влечет за собой уголовную ответственность, они перестали выходить на связь. Объявление о квартире с сайта тоже исчезло, оно провисело там около суток.

Чтобы избежать подобных ситуаций, никогда не оплачивайте никаких услуг заранее, всегда тщательно изучайте документы на квартиру и паспорт собственника. Не принимайте во внимание копии документов, соглашайтесь только на оригиналы, которые для уверенности можно сфотографировать на телефон (если позволят владельцы).

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