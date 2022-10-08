Крымский мост рухнул: что будет с войсками РФ на юге Украины 1 8.10.2022, 14:31

7,388

События принимают преинтереснейший оборот.

В связи со взрывом на Крымском мосту группировка российских оккупационных сил на Южном плацдарме в Украине остается без круглосуточного оборота силами и средствами.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Важным моментом в подрыве Крымского моста является то, что приостанавливается поставка материально-технического обеспечения по железной дороге из России, транзитом через Крым на Южный плацдарм», – заявил он.

По его словам, железнодорожное сообщение для снабжения оккупантами своих подразделений было у РФ в приоритете.

«При вторжении в Украину, особенно на Востоке, они двигались, придерживаясь в первую очередь железок, а потом уже раскидывая щупальца вдоль автомобильных дорог. Без железнодорожного сообщения они не способны эффективно снабжать свои войска», – заявил Коваленко.

«Сообщения из России с Южным плацдармом прямого на сейчас – нет. Через Волноваху гнать эшелоны вообще не вариант. То есть, российские оккупационные войска на Юге оказываются в состоянии не работающей полноценно системы обеспечения, не только на уровне передовых подразделений, а глубокого тыла! Скажем так, дорогие друзья… События принимают преинтереснейший оборот с таким элементом как – форсаж!» – добавил эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».