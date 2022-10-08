Ученые обнаружили неожиданно эффективное средство для стройного тела 4 8.10.2022, 14:34

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Ожирение является актуальной проблемой последнего времени.

Ожирение является актуальной проблемой, поскольку это фактор риска, приводящий к различным заболеваниям, таким как диабет, жировая болезнь печени и дислипидемия. Известно, что пищевой активированный уголь поглощает мочевые токсины и желчные кислоты в кишечнике и выводит их с калом.

Исследовательская группа под руководством кафедры метаболической регуляции Университета Синсю в Японии подозревала, что он также будет поглощать избыток жира в рационе. Группа смогла проверить на мышах действие и безопасность кислого активированного угля, полученного из дерева акамацу (красная сосна).

В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition, выяснилось, что прием кислого активированного угля с жирной пищей или перед едой может предотвратить увеличение веса.

Основываясь на знаниях, полученных в ходе этого исследования, ученые надеются содействовать разработке кислотного активированного угля с лучшей эффективностью и безопасностью, сотрудничая с местными и международными компаниями, в надежде внести свой вклад в профилактику заболеваний, связанных с образом жизни, по всему миру.

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