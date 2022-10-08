Россияне не могут понять, как грузовик со взрывчаткой заехал на Крымский мост 4 8.10.2022, 14:41

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У спецслужб РФ возникли вопросы к дежурившей на посту смене.

Представители российских спецслужб сейчас пытаются выяснить, как грузовик со взрывчаткой смог въехать на Крымский мост.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ, передает ТСН.

По словам источника издания, «возникают вопросы к очередной смене, пропустившей грузовик, и к работе оборудования».

Известно, что на въезде в Крымский мост стоят стационарные инспекционно-досмотровые радиотехнические комплексы СТ-6035, за которые отвечает управление ведомственной охраны Минтранса России. Они должны просвечивать все транспортные средства, и если груз покажется подозрительным, автомобили должны останавливать.

Досмотровые комплексы СТ-6035, как заявляется, могут фиксировать наркотики, взрывчатку и химические вещества даже через 60 суток после последнего контакта. Инспекционно-досмотровые приборы показывают плотность металла, его инфракрасный спектр и другие параметры.

Напомним, сегодня, 8 октября, на Крымском мосту произошел мощный взрыв, а затем – пожар.

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