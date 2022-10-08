В Кремле издали «методичку» об освещении взрыва на Крымском мосту 4 8.10.2022, 14:47

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Правила уже разослали в российские СМИ.

Администрация российского президента-диктатора Владимира Путина выдала рекомендации, как средствам массовой пропаганды писать о взрыве на Крымском мосту, произошедшем утром 8 октября.

Об этом сообщает издание Meduza.

Отмечается, что ресурсу удалось ознакомиться с «рекомендациями» Кремля по освещению «хлопка» на переправе. Свои правила администрация Путна разослала российским СМИ.

Инструкции путинской методички:

мост не разрушен, а только повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях;

подготовка к восстановительным работам уже началась;

Минтранс «запустил новые логистические маршруты»;

Керченская паромная переправа уже работает.

Судя по сообщениям на лентах прокремлевских ресурсов и государственных агентств, рекомендации Кремля уже выполняются.

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