В Кремле издали «методичку» об освещении взрыва на Крымском мосту

В Кремле издали «методичку» об освещении взрыва на Крымском мосту4
- 8.10.2022, 14:47
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Правила уже разослали в российские СМИ.
Администрация российского президента-диктатора Владимира Путина выдала рекомендации, как средствам массовой пропаганды писать о взрыве на Крымском мосту, произошедшем утром 8 октября.
Об этом сообщает издание Meduza.
Отмечается, что ресурсу удалось ознакомиться с «рекомендациями» Кремля по освещению «хлопка» на переправе. Свои правила администрация Путна разослала российским СМИ.
Инструкции путинской методички:
мост не разрушен, а только повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях;
подготовка к восстановительным работам уже началась;
Минтранс «запустил новые логистические маршруты»;
Керченская паромная переправа уже работает.
Судя по сообщениям на лентах прокремлевских ресурсов и государственных агентств, рекомендации Кремля уже выполняются.