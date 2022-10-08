Как выглядит Крымский мост сейчас: новое видео

Как выглядит Крымский мост сейчас: новое видео5
- 8.10.2022, 15:03
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Кадры были сняты через несколько часов после взрыва с пожаром.
Российские оккупанты показали, как выглядит Керченский мост через несколько часов после взрыва с пожаром.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК.
Так, Следственный комитет опубликовал видео с места взрыва грузовика на Крымском мосту.
Также в Telegram-канале Mash опубликовали кадры тушения товарного состава на Керченском мосту, который загорелся мгновенно после взрыва.
В России также заявили, что в результате сегодняшнего взрыва на Крымском мосту есть жертвы. Предварительно известно о трех погибших.