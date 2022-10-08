Ученые рассказали, почему лучшие идеи приходят к нам, когда мы принимаем душ 8.10.2022, 15:06

Теперь исследователи хотят понять, сделают ли людей более творческими другие повседневные задачи.

Психологи наконец-то дали ответ, почему лучшие идеи приходят к людям во время принятия душа, сообщает Science Alert.

Доцент Университета Вирджинии Зак Ирвинг объяснил, почему блуждающий ум иногда находит творческие решения проблемы, когда человек занят «бездумной» задачей. Секрет заключается в том, что задача на самом деле не является бездумной, а требует от человека умеренного уровня вовлеченности.

«Скажем, вы застряли на проблеме. Чем вы занимаетесь? Вероятно, не чем-то отупляюще скучным, не разглядыванием потолка. Вместо этого вы делаете что-то, чтобы занять себя — например, гуляете, занимаетесь садоводством или принимаете душ. Все эти занятия в меру увлекательны», — отмечает Ирвинг.

По его словам, когда человек выполняет «нетребовательную» задачу, его ум склонен «блуждать». Когда мозг склонен к блужданию, это стимулирует творческий процесс.

Некоторые исследования, в том числе среди физиков и писателей, уже обнаруживали связь между блужданием ума и творчеством. По словам Ирвинга, эти работы непосредственно не изучали блуждание ума, а измеряли, насколько участники были отвлечены. К примеру, в одном из экспериментов людей просили наблюдать за скучными цифровыми последовательностями, а потом придумать творческие варианты использования предметов повседневного обихода — например, кирпича.

Психолог пояснил, что эффект душа, вероятно, зависит от контекста, в котором вы находитесь. «Блуждание ума может помочь в некоторых случаях, например, на прогулке. Но не в скучной психологической задаче», — сказал Ирвинг.

Ирвинг провел свой эксперимент: разделил две группы людей и дал им посмотреть разные трехминутные видеоролики. Первая группа смотрела «скучное» видео, на котором двое мужчин складывали белье. Другая группа смотрела «умеренно увлекательное» видео: сцену из фильма «Когда Гарри встретил Салли», в которой героиня Мег Райан, сидя в переполненном ресторане, демонстрирует, как убедительно имитировать оргазм. «Вопрос заключался в том, как блуждание ума связано с творчеством во время скучных и увлекательных задач», — пояснил ученый.

После просмотра видео участников также попросили придумать необычные варианты применения кирпича. Блуждание ума действительно привело к большему количеству идей, но только тогда, когда участники смотрели «интересное», а не «скучное» видео.

Теперь исследователи хотят понять, сделают ли людей более «творческими» другие реалистичные повседневные задачи — например, прогулка по городской улице. Возможно, дойдет дело и до экспериментов с настоящим душем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».