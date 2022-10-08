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Установлен владелец фуры, которая взорвалась на Крымском мосту

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  • 8.10.2022, 15:08
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Установлен владелец фуры, которая взорвалась на Крымском мосту

Россияне не загоняли автомобиль на рентген.

Стал известен владелец фуры, которая, вероятно, взорвалась на Крымском мосту 8 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, владельцем фуры является Борис Юсубов, на которого была записана красная фура. По словам родственников, он продал автомобиль, но новый владелец не переоформил его на свое имя.

Отмечается, что водитель проверяемого грузовика был спокоен, не вызывал подозрений и показал все документы. В прицепе, вероятно, была паллетная пленка на поддонах. Он был полностью загружен.

Автомобиль не загоняли на рентген.

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