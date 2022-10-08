Почему Шойгу сегодня самый счастливый человек на свете 1 Вадим Денисенко

8.10.2022, 15:11

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Возникает резонный вопрос: «А кто виноват?».

Только ленивый русский не написал о том, что теперь «полная ж…» с доставкой всего (от еды до оружия) на оккупированные Херсонщину и Крым. Паника в Крыму усугубляется тем, что в короткий промежуток времени наладить эффективную паромную переправу почти невозможно (нет самих паромов, нет кадров, никто не понимает, в каком состоянии находятся подъездные пути).

И тут возникает резонный вопрос: «кто виноват?». Ответ прост: руководство ФСБ всех уровней: от Москвы до Керчи. Но сказать это некому. Дело в том, что так называемая партия войны (военкоров), которые активно троллили Шойгу, Лапина, Герасимова и других генералов, активно сотрудничали и сотрудничают с ФСБ. Это по сути, партия ФСБ, которая хотела захватить Минобороны и прорваться в высшую лигу российской политики.

А взрыв на мосту - это не просто личная пощечина Путину, это еще и возможность армейским сваливать всю вину за будущие проблемы на ФСБ. И в информпространстве мы скоро это увидим.

У Путина есть только одна опция сейчас: одним махом сменить и руководство Минобороны и ФСБ. Но он на это не пойдет (он устарел для таких решений). Как результат: российское общество уже в самых отдаленных частях РФ поймет: вождь постарел и врет им от бессилия. А еще каждый подумает: моего близкого отправляют в Херсон, хотя туда невозможно доставить оружие и топливо.

Все ястребы сейчас начнут кричать о центре принятия решений, о ядерном оружии и т.д. Но Путин боится. Боится прежде всего за себя. Потому что в душе он невероятный трус.

Есть еще один важный момент. Больше всего в жизни он боится унижения, а крымский мост - это высшая степень унижения для него. В следующий раз на люди он выйдет еще более постаревшим: унижение съедает и съест его.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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