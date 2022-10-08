Белорусам из крымского санатория на два дня продлили бесплатное пребывание 1 8.10.2022, 15:17

Ближайшая группа туристов отправится из Крыма 12 октября через паромную переправу.

Белорусам из крымского санатория «Белоруссия» продлили пребывание. В нем находятся более 200 граждан Беларуси.

«Группе отдыхающих граждан Беларуси, у которых закончились путевки, на два дня продлили время пребывания в нашем санатории, они за это платить не будут», — рассказали в администрации санатория.

Ближайшая большая группа белорусов, отдыхавших в санатории, отправится из Крыма 12 октября на автобусе через паромную переправу.

В настоящее время в санатории «Белоруссия» отдыхает более 200 белорусов.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв: часть автомобильного моста обрушилась, движение остановлено. В Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщили, что неизвестные взорвали на мосту грузовик, после чего загорелся состав с топливными цистернами. Власти Крыма поспешили обвинить в этом Украину. В Киеве не подтверждают свою причастность к взрыву.

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