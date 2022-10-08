Роман Бессмертный: Росcии пора думать о капитуляции 8.10.2022, 15:18

Пожар на Крымском мосту морально раздавливает Кремль и Путина.

Пожар, который произошел 8 октября на Крымском мосту, психологически раздавливает руководство России и диктатора Владимира Путина, рассказал украинский дипломат Роман Бессмертный в эфире «Радио НВ».

Бессмертный убежден, что высмеивание беспомощности российской власти, как и сарказм украинской власти как реакция на аналогичные чрезвычайные события создает мощное давление на Кремль:

«Эти события — один из инструментов психологической борьбы. <...> В ситуации информационного давления, когда доминирование украинской информации в вопросах войны <...> просто раздавливает сейчас Россию и моральное состояние кремлевского фюрера и его окружения. <...> С точки зрения добивания врага, это совершенно правильно: когда тактически и оперативно — инициатива у тебя в руках, стратегически — ты переигрываешь противника, остается — просто морально растворять его в кислоте».

Политик считает, что российскому диктатору Владимиру Путину пора озаботиться капитуляцией: «Если бы, действительно, кремлевский фюрер где-то в глубине заботился о том, что он называет Россией, стоило уже давным-давно отправлять «генерала Вольфа» и начинать переговоры об условиях капитуляции».

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