В России озвучили масштабы разрушения Крымского моста

В России озвучили масштабы разрушения Крымского моста4
- 8.10.2022, 15:29
- 11,546
Пожарным не удалось потушить огонь с лестниц.
После взрыва с пожаром на Крымском мосту и разрушения двух пролетов переправы, повреждено 1,3 километра железнодорожного полотна.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Так, взрыв на мосту повредил более километра железной дороги.
«Сначала пожарные пытались потушить огонь с лестниц, однако из-за сильного ветра и льющегося топлива бороться с огнем было сложно», - говорится в сообщении.
Как сообщил гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев, железнодорожное пассажирское движение через Крымский мост временно приостановлено.
Как пишет РБК, поезда, следующие сейчас в оккупированный Крым, перенаправлены в Анапу.
«Всего 8 октября в сообщении с Крымом задействовано 11 поездов - пять в направлении Крыма, 6- в направлении из Крыма», - уточняет издание.
Как сообщалось, 8 октября на Крымском мосту раздался мощный взрыв, спровоцировавший масштабный пожар и разрушение.