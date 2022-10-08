В России озвучили масштабы разрушения Крымского моста 4 8.10.2022, 15:29

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Пожарным не удалось потушить огонь с лестниц.

После взрыва с пожаром на Крымском мосту и разрушения двух пролетов переправы, повреждено 1,3 километра железнодорожного полотна.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Так, взрыв на мосту повредил более километра железной дороги.

«Сначала пожарные пытались потушить огонь с лестниц, однако из-за сильного ветра и льющегося топлива бороться с огнем было сложно», - говорится в сообщении.

Как сообщил гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев, железнодорожное пассажирское движение через Крымский мост временно приостановлено.

Как пишет РБК, поезда, следующие сейчас в оккупированный Крым, перенаправлены в Анапу.

«Всего 8 октября в сообщении с Крымом задействовано 11 поездов - пять в направлении Крыма, 6- в направлении из Крыма», - уточняет издание.

Как сообщалось, 8 октября на Крымском мосту раздался мощный взрыв, спровоцировавший масштабный пожар и разрушение.

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