«У старшеклассников в нашей школе теперь новое приветствие»5
- 8.10.2022, 15:39
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Речь идет о школе, расположенной в приграничном районе Гомельской области.
В одной из школ, расположенной в приграничном районе Гомельской области, школьники старших классов стали использовать приветствие «Слава Украине!»
Рассказывает читатель «Флагштока»:
«У старшеклассников в нашей школе теперь новое приветствие — «Слава Украине!». Я прямо в осадок выпал. Они чуть ли не всем классом повторяют это. Затем подходят к друг друг и молча пожимают руки. Учителя только улыбаются».
Населенный пункт и номер школы не называется по соображениям безопасности.