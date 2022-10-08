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«У старшеклассников в нашей школе теперь новое приветствие»

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  • 8.10.2022, 15:39
  • 9,962
«У старшеклассников в нашей школе теперь новое приветствие»

Речь идет о школе, расположенной в приграничном районе Гомельской области.

В одной из школ, расположенной в приграничном районе Гомельской области, школьники старших классов стали использовать приветствие «Слава Украине!»

Рассказывает читатель «Флагштока»:

«У старшеклассников в нашей школе теперь новое приветствие — «Слава Украине!». Я прямо в осадок выпал. Они чуть ли не всем классом повторяют это. Затем подходят к друг друг и молча пожимают руки. Учителя только улыбаются».

Населенный пункт и номер школы не называется по соображениям безопасности.

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