Топ-5 современных захватывающих сериалов 3 8.10.2022, 15:50

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Все пять сериалов - украинского производства.

«Униан» сделал подборку пяти украинских сериалов, которые стоит посмотреть.

«Первые ласточки»

Этот сериал о подростках и молодежи поднимает мощные темы проблем буллинга, зависимости от социальных сетей. Многие актеры сериала - начинающие, но несмотря на это им удалось максимально правдоподобно передать эмоции своего персонажа.

Данный сериал держит в напряжении с первой и до последней серии. К слову, изначально задумывался только один сезон, но после сокрушительного успеха и высоких рейтингов создатели решились на второй сезон. Сейчас уже ходят слухи о том, что может выйти и третий.

«И будут люди»

Этот украинский драматический сериал-эпопея - экранизация одноимённого романа Анатолия Димарова. В каждом эпизоде сериала рассказывается история отдельного персонажа через призму турбулентных событий ХХ века: Первая мировая война, революция, приход советской власти.

«Последний москаль»

События разворачиваются в гуцульской деревушке, куда не по своей воле приезжает москвич Валерий. Естественно, москалю там не рады. Он и сам мечтает поскорее оттуда уехать, но влюбляется в местную девушку. Юмористический сериал раскрывает много актуальных проблем. К слову, в телеведущий Юрий Горбунов в этом сериале сыграл сразу две роли!

«Родственнички»

Сюжетная линия сериала - это очень жизненные истории, которые хорошо знакомы каждому. Особенно тем, кто не ладит со своими родственниками, но вынужден с ними обращаться.

Данный сериал - лёгкий, интересный, короткий. Можно и посмеяться, и поволноваться, и впасть в ностальгию.

«Село на миллион»

Сериал с Анной Кошмал из «Сватов» в главной роли. Согласно задумке, два двоюродных брата и сестра приезжают из города в деревню к дедушке, который умер. Однако на прощании с покойным родственником все только начинается, ведь дедушка оставил в наследство целый миллион! Получить его могут наследники при одном условии - если они проживут в селе целый год, не покидая деревню больше, чем на 24 часа. Кому достанется миллион?

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