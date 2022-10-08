Эксперт: Разрушение Крымского моста открывает окно возможностей для ВСУ

Эксперт: Разрушение Крымского моста открывает окно возможностей для ВСУ4
- 8.10.2022, 16:02
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Теперь поставки южной группировки ВС РФ, включая переброс мобилизованных, очень затруднены.
Частичное разрушение Крымского моста в результате подрыва открывает для Вооруженных Сил Украины возможность усилить контрнаступление на юге страны, поскольку группировки российских оккупантов в Херсонской и Запорожской областях обеспечивались из Крыма.
Об этом заявил главный редактор «Апострофа» и военный обозреватель Денис Попович.
Страна-террорист Россия обеспечивала потребности группировки российского оккупационного войска на юге Украины благодаря поставкам из Крыма, которые поступали туда через уже взорванный Крымский мост.
- Теперь поставки южной группировки ВС РФ, включая переброс мобилизованных, очень затруднены. Конечно, есть так называемый «сухопутный коридор», но он простреливается украинской артиллерией, а в оккупированных городах (Мелитополе и Токмаке, которые становятся важнейшими хабами), действуют партизаны, – объяснил Попович.
Кроме того, Вооруженные Силы Украины уже в течение длительного периода активно уничтожают логистические связи врага и российские склады с боеприпасами, благодаря чему дальнейшая судьба оккупационного войска в Херсонской и Запорожье чрезвычайно плачевна.
- Открывается широкое окно наступательных действий. И это тоже удар по имиджу Путина, - резюмировал военный обозреватель.