Эксперт: Разрушение Крымского моста открывает окно возможностей для ВСУ 4 8.10.2022, 16:02

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Теперь поставки южной группировки ВС РФ, включая переброс мобилизованных, очень затруднены.

Частичное разрушение Крымского моста в результате подрыва открывает для Вооруженных Сил Украины возможность усилить контрнаступление на юге страны, поскольку группировки российских оккупантов в Херсонской и Запорожской областях обеспечивались из Крыма.

Об этом заявил главный редактор «Апострофа» и военный обозреватель Денис Попович.

Страна-террорист Россия обеспечивала потребности группировки российского оккупационного войска на юге Украины благодаря поставкам из Крыма, которые поступали туда через уже взорванный Крымский мост.

- Теперь поставки южной группировки ВС РФ, включая переброс мобилизованных, очень затруднены. Конечно, есть так называемый «сухопутный коридор», но он простреливается украинской артиллерией, а в оккупированных городах (Мелитополе и Токмаке, которые становятся важнейшими хабами), действуют партизаны, – объяснил Попович.

Кроме того, Вооруженные Силы Украины уже в течение длительного периода активно уничтожают логистические связи врага и российские склады с боеприпасами, благодаря чему дальнейшая судьба оккупационного войска в Херсонской и Запорожье чрезвычайно плачевна.

- Открывается широкое окно наступательных действий. И это тоже удар по имиджу Путина, - резюмировал военный обозреватель.

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