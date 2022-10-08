«Все же ты раньше сгинешь. Ручки - ножки раскинешь»
- 8.10.2022, 16:17
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«Поздравление» Путину от поэтессы Вероники Долиной.
Российская литератор и бард Вероника Долина опубликовала в «Фейсбуке» произведение, посвященное российскому правителю:
«Старше уже очень многих,
Чуть ли не всех двуногих,
Поэтов единорогих-
Я говорю на ты.
Троечник- не отличник.
Лавочник- не опричник.
Скажет любой язычник,
Что ты - дитя пустоты.
Ты, говорю, поганец.
Из - под своих погонец
Что ты устроил, демон.
Что сотворил, злодей.
Ты же весь в перепонках.
А не в плаще да иконках.
Ты весь в золотых коронках,
Вынутых из людей.
Пшел от людей, кощейка.
Думаешь, ты ищейка.
Тебе намордник и шлейка
Лишние, ты не пёс.
И убирайся, нечисть.
Ты уже смог все вычесть.
Собственную узкоплечесть
На целый мир перенёс.
Что я оставлю детям,
Тем или даже этим.
Мы же друг другу светим,
Дуем на каждый стих.
Книжки мои, тетради,
Где они, Бога ради.
Где мой рояль, гитара.
Как я оставлю их…
Как теперь разбирать то .
Как теперь умирать то.
Как же теперь не врать то.
Каждое слово — ложь.
Все же ты раньше сгинешь.
Ручки - ножки раскинешь.
Ляжешь- падешь- остынешь .
Врешь ты все, не возьмёшь».