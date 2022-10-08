«Все же ты раньше сгинешь. Ручки - ножки раскинешь» 8.10.2022, 16:17

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«Поздравление» Путину от поэтессы Вероники Долиной.

Российская литератор и бард Вероника Долина опубликовала в «Фейсбуке» произведение, посвященное российскому правителю:

«Старше уже очень многих,

Чуть ли не всех двуногих,

Поэтов единорогих-

Я говорю на ты.

Троечник- не отличник.

Лавочник- не опричник.

Скажет любой язычник,

Что ты - дитя пустоты.

Ты, говорю, поганец.

Из - под своих погонец

Что ты устроил, демон.

Что сотворил, злодей.

Ты же весь в перепонках.

А не в плаще да иконках.

Ты весь в золотых коронках,

Вынутых из людей.

Пшел от людей, кощейка.

Думаешь, ты ищейка.

Тебе намордник и шлейка

Лишние, ты не пёс.

И убирайся, нечисть.

Ты уже смог все вычесть.

Собственную узкоплечесть

На целый мир перенёс.

Что я оставлю детям,

Тем или даже этим.

Мы же друг другу светим,

Дуем на каждый стих.

Книжки мои, тетради,

Где они, Бога ради.

Где мой рояль, гитара.

Как я оставлю их…

Как теперь разбирать то .

Как теперь умирать то.

Как же теперь не врать то.

Каждое слово — ложь.

Все же ты раньше сгинешь.

Ручки - ножки раскинешь.

Ляжешь- падешь- остынешь .

Врешь ты все, не возьмёшь».

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