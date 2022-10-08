Бизнесмен: Эпоха дефицита на белорусском рынке началась 8.10.2022, 16:21

2,340

Мелкий и средний бизнес уже столкнулся с проблемами по наличию товара.

С 6 октября чиновники запретили ИП и юрлицам повышать в Беларуси цены на товары и услуги. Это касается как производителей и импортеров, так и торговли.

«Прогнозирую рост дефицита товаров, в первую очередь — критического импорта и социально значимых»

Игорь владеет небольшим магазином формата «у дома», в котором продаются в основном товары первой необходимости — бакалея, хлеб, молочные продукты. Также здесь можно купить сигареты и алкоголь, пишет zerkalo.io.

— У меня простой механизм формирования цен на продовольствие, полностью в правовом поле работаю. Приходит товар от поставщика — делаю надбавку в пределах допустимой. Тем более что значительная часть товаров, которые продаю, социально значимые, на них действуют ограничения по надбавкам. К примеру, на хлеб максимальная торговая надбавка — 15%. Я повышаю цены, когда поставщики поднимают. Мелкому бизнесу нет резона повышать ценники.

Что касается решения чиновников ввести запрет на повышение цен, бизнесмен говорит:

— Прогнозирую рост дефицита товаров, в первую очередь — критического импорта (в том числе чая, кофе, растительного масла, морской свежемороженой рыбы) и социально значимых. Что касается импорта, то такие товары просто не будут ввозить. Это закон рынка, никто не будет в убыток ввозить. Никуда не попрешь против закона рынка. Сколько наши чиновники не вводили ограничения по росту цен, все равно потом отменяли свои же решения. Сколько ни вводили запретов, это всегда приводит к рыночному коллапсу.

По его словам, что касается социально значимых товаров, то «для многих производителей их поставка на внутренний рынок нерентабельна, им выгоднее отправить товар в ту же Россию. К тому же у некоторых уже сейчас есть серьезные проблемы».

— Эпоха дефицита на белорусском рынке началась. Мелкий и средний бизнес уже столкнулся с проблемами по наличию товара. К примеру, есть проблемы с упаковкой тетрапак, из-за чего сливки пропадают из продажи. Молоко мелкому бизнесу поставляют в ограниченных объемах. Похоже, что дана команда делать красивую картинку для крупных торговых сетей, мол, у нас всего хватает. Сок в двухлитровых тетрапаках тоже в продаже сложно найти. Куриные яйца я сейчас не могу нигде получить, они пропали, в дефиците. Приходится выкручиваться, в торговых сетях покупаю и перепродаю.

Игорь также прогнозирует снижение качества товаров из-за запрета на повышение цен.

— Буду перекрывать другими позициями или ездить перекупать у поставщиков, либо закупаться в дешевых торговых сетях. В торговых сетях цена порой в рознице ниже, чем у меня закупочная, потому что мы — мелкий бизнес. Но в целом мелкому бизнесу проще — сократить работника, договориться с арендодателями. Мы более гибкие и мобильные в этом плане. Частник быстрее приспособится к ситуации, — говорит Игорь. — А тем, кто покрупнее, остается или прекратить ввозить некоторые товары, или забрасывать письмами чиновников, что без повышения цен невозможно вводить товар, но это будет коллапс. В любом случае чиновники придут к тому, что надо отменить регулирование.

Игорь рассказал, что сегодня один из поставщиков алкоголя отказал в поставке. «Нам пояснили, что боятся отгружать товар, ждут пояснений от чиновников», — уточняет бизнесмен.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».