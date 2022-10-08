Что сейчас происходит на Крымском мосту: свежие фото и видео 5 8.10.2022, 16:23

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В результате взрыва под водой оказались два автомобильных пролета моста.

Один взрыв на Крымском мосту вызвал серьезные разрушения - уничтожены сразу два пролета и повреждено железнодорожное полотно. «Апостроф» собрал фото и видео с Крымского моста после взрыва.

Крымский мост в результате взрыва получил серьезные разрушения: под водой оказались два автомобильных пролета, повреждены железнодорожные пути, из-за чего в ближайшие недели мост будет абсолютно непригоден для использования.

При этом ранее российские пропагандисты заявляли, что его охраняют и с воды, и с земли и с неба, но, как оказалось, незаконно построенная переправа не выдержала даже один взрыв.

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