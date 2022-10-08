На сколько за год подорожал обед, купленный в кулинарии в регионах? 1 8.10.2022, 16:53

В прошлом году вполне было реально пообедать на три рубля, но цены изменились.

Bar24.by нашел чек из кулинарии одного из магазинов Барановичей за октябрь 2021 года.

Судя по ценам, указанным в нем, в прошлом году, чтобы полноценно пообедать, человеку было вполне достаточно иметь в кармане около трех рублей. К примеру, два больших драника с мясом общим весом почти в 300 граммов можно было купить за 2 рубля 68 копеек, а на 3 рубля 16 копеек можно было съесть 112 граммов салата с грибами и майонезом, куриную котлету и булочку с творогом.

Чтобы узнать, как изменились цены на готовую продукцию, журналисты отправились в тот же магазин. Им повезло: все блюда из чека оказались в наличии в кулинарии. Вот только цены на них были уже другими.

Килограмм драников, к примеру, за год подорожал на рубль, «прошлогодняя» котлета – почти на четыре, даже булочка стала на 20 копеек дороже. Только салат, который в момент визита в магазин был на скидке, продавался по прошлогодней цене (а без скидки он вырос в цене на три рубля за килограмм).

В итоге, чтобы купить те же два драника, сегодня нужно уже 2 рубля 98 копеек (подорожание – на 11%), а обед из котлеты, салата и булочки обойдется уже в 3 рубля 67 копеек (подорожание – 16%).

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