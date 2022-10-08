Роман Цымбалюк: На Крымском мосту взорвался грузовик, который вез иранские дроны 8.10.2022, 17:01

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БпЛА Shahed-136 предназначены для поражения целей на дальнем расстоянии.

Утром 8 октября прогремели мощные взрывы на Крымском мосту. Причиной могли быть иранские дроны Shahed, которыми россияне пользуются для террористических атак по украинским городам.

Об этом сообщил украинский журналист Роман Цымбалюк. По его словам, это проверенная информация.

- Вот такой получился иранский привет. Мост – поражен,– подытожил журналист.

Что известно об иранских дронах

БпЛА Shahed-136 предназначен для поражения целей на дальнем расстоянии, по разным данным от 200 до 900 километров. Такие дроны большей частью запускают парами по установке, замаскированной под грузовик или вагон поезда. При полете двигатель беспилотника издает характерный звук – шумит, как мопед или бензопила.

Теперь поставка российской техники, которая идет через Крым, существенно изменится. Это повлияет на возможности россиян оккупировать Херсонскую область.

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