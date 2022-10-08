Глава Нобелевского комитета объяснила, как избрали победителей премии мира 1 8.10.2022, 17:16

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«Войны можно решать не только военными средствами».

Лауреатами Нобелевской премии мира стали белорусский правозащитник Алесь Беляцкий, украинская организация «Центр гражданских свобод» и российское общество «Мемориал». У председателя Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен BBC узнала, чем был обусловлен этот выбор и окажет ли реальное влияние присуждение премии в этом году.

По словам Рейсс-Андерсен, комитет избрал этих победителей с целью подчеркнуть важность гражданского общества и его роль в любой стране, в частности, в противостоянии авторитарным властям.

«Сфера премии мира — это не война в Украине, но это, безусловно, очень серьезный ее фон», — отметила председатель комитета.

Она подчеркнула, что в России и Беларуси власти сделали представителей гражданского общества и правозащитных организаций врагами государства, что досадно и недопустимо. По ее мнению, верховенство права, права человека и право голоса (в Беларуси отстаивая именно их Алесь Беляцкий попал за решетку) может предотвращать войны и может положить им конец.

Глава комитета отметила, что согласно воле Альфреда Нобеля, их мандат состоит в том, чтобы определять личность или организацию, внесшие наибольший вклад в мир за прошлый год.

«Мы хотим четко отметить, что участники гражданского общества вносят большой вклад в дело мира, предотвращая войну и способствуют прекращению войны», — подчеркнула она.

По ее словам, «гражданское общество было разгромлено в России и Беларуси». Она добавила, что не считает, что вручение будет немедленно влиять, ведь «в нынешней ситуации это абсолютно нереально». Но добавила, что это решение было принято «в рамках воли Альфреда Нобеля, критериев братства между народами».

«Я думаю, когда Альфред Нобель писал свое завещание, он отдавал себе отчет, какое ужасное влияние на людей могут оказать военная промышленность и оружие, и это было частью его мотивации для создания этой замечательной премии и определения ее условий», — сказала Рейсс-Андерсен.

«Войны можно решать не только военными средствами. Восстание людей, сопротивление и протесты играли важную роль. И мы считаем, что наши победители будут продолжать это делать», — резюмировала Берит Рейсс-Андерсен.

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