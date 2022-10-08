Врачи назвали самые полезные продукты для здоровья печени 8.10.2022, 17:21

3,550

Печень выполняет сотни важных функций в организме человека.

Печень выполняет сотни функций, например, очищает токсины, помогает переваривать и расщеплять пищу, регулирует кровь и помогает организму производить здоровый уровень свертывания крови. Орган имеет решающее значение для здоровья, и поэтому он заслуживает максимального ухода, пишет ТСН.

Уход за печенью предполагает ограничение алкоголя, отказ от курения и сбалансированное питание.

Более того, врачи отмечают не только здоровое питание, но и потребление большого количества клетчатки. Соблюдение диеты с высоким содержанием питательных веществ является ключевым в поддержке здоровья печени, но последние исследования также обнаружили, что для здоровья печени крайне важно ограничить количество продуктов, подвергшихся ультраобработке.

Британский медицинский журнал связывает такие продукты и блюда, как фаст-фуд, готовая выпечка, газировка, конфеты и т.п., со многими проблемами со здоровьем (высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и даже болезни сердца).

Исследователи также обнаружили связь между этими продуктами питания и неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖХП), которая вызвана накоплением избытка жиров в органе.

Согласно Международному эпидемиологическому журналу, потребление ультраобработанной пищи связано с повышенным риском НАЖХП.

Одной из причин, почему эту группу продуктов можно связать с жировой печени, является тот факт, что НАЖХП может быть вызвана избыточным количеством жира или слишком большим количеством триглицеридов в крови, а триглицериды повышаются из-за слишком много рафинированных углеводов, насыщенных жиров, и добавлен сахар – все они содержатся в высоком количестве во многих продуктах ультраобработанной обработки.

В другом исследовании, опубликованном в Liver International, было обнаружено, что потребление ультраобработанных продуктов повышает риск метаболического синдрома у здоровых людей.

Многие исследования показали, что соблюдение средиземноморской диеты может быть полезно для поддержания здоровой печени.

Соблюдение средиземноморской диеты, т.е. больше цельных зерен, фруктов, овощей, оливкового масла и жирной рыбы, может способствовать общему здоровью печени и служит защитной мерой против НАЖХП, снижая риск заболеваний, которые считаются фактором заболевания печени. Эти факторы включают ожирение, диабет 2 типа и болезни сердца.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».