Директор «ЛОДЭ» рассказал, сколько заплатил, чтобы медцентр снова открылся 3 8.10.2022, 17:36

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Лукашисты приостанавливали работу нескольких медцентров.

Гендиректор медицинского центра «ЛОДЭ» Владимир Горбачев рассказал, сколько денег пришлось заплатить, чтобы центр снова открылся.

— Причины приостановления лицензии на медицинскую деятельность «ЛОДЭ» были ранее озвучены министром здравоохранения. Следует признать, что действительно во время проведения проверки наших медицинских центров были выявлены отдельные недостатки в части соблюдения компанией установленных правил в области осуществления медицинской деятельности.

По итогам последующей контрольной проверки со стороны Минздрава, принятые нами меры были признаны достаточными и действие лицензии «ЛОДЭ» на осуществление медицинской деятельности было возобновлено.

Скажу честно, я не был готов к такому развитию событий. Никогда с момента создания компании я не получал такую поддержку от знакомых и незнакомых мне людей.

Безусловно, как собственник и руководитель компании я извлек определенные уроки из произошедшего инцидента.

Владимир Горбачев также согласился ответить на неудобный вопрос по поводу того, что компания якобы «откупилась», чтобы ей вернули лицензию.

— Мне сложно комментировать это, поскольку я не мыслю подобными категориями. Могу лишь предположить, что речь идет о том, что в рамках проверки КГК были выявлены отдельные факты неверной трактовки нами установленных в сфере налогового законодательства норм. По результатам проверки, мы, в соответствии с законодательством, осуществили корректировку отчетности и доплатили в региональные бюджеты около 236 тысяч рублей.

Напомним, 5 мая 2022 гола Минздрав Беларуси заявил, что с 16 мая приостанавливает действие лицензии «ЛОДЭ» из-за выявленных нарушений. Тем не менее, даже после этой новости в самом медцентре записывали пациентов на прием на любые даты, даже после 16 мая. При этом центр планировал возобновить работу в течение двух недель. Но через неделю все же объявил, что с 16 мая действительно закрывается.

«ЛОДЭ» работает в Беларуси с 1992 года. У компании были отделения в Минске (6 отделений), Бресте (2) и Гродно (2). Сейчас, по словам гендиректора, в структуре «ЛОДЭ» 9 медицинских центров, расположенных в Минске (5), Бресте (2) и Гродно (2), и они ежедневно принимают более 5 тысяч пациентов. И компания планирует расширяться.

— Документы на открытие новых медицинских центров направлены в Минздрав, мы ожидаем получения соответствующей разрешительной документации.

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