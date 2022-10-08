ГУР Украины: В Москве начались аресты военных

ГУР Украины: В Москве начались аресты военных35
- 8.10.2022, 17:37
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Центр города перекрыли.
В российской столице начался комплекс «мер», направленных против военных. С этой целью в центре города частично перекрыто автомобильное движение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Известно, что в город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского – «элиты» Росгвардии. Они двигаются в центр совместно с подразделениями полиции.
Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных. Вместе с этим, все военные подразделения по периметру Москвы приведены в повышенную боевую готовность.
Напомним, что сегодня утром, 8 октября, на Крымском мосту раздался мощный взрыв, спровоцировавший масштабный пожар и разрушение