ГУР Украины: В Москве начались аресты военных 35 8.10.2022, 17:37

25,932

Центр города перекрыли.

В российской столице начался комплекс «мер», направленных против военных. С этой целью в центре города частично перекрыто автомобильное движение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Известно, что в город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского – «элиты» Росгвардии. Они двигаются в центр совместно с подразделениями полиции.

Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных. Вместе с этим, все военные подразделения по периметру Москвы приведены в повышенную боевую готовность.

Напомним, что сегодня утром, 8 октября, на Крымском мосту раздался мощный взрыв, спровоцировавший масштабный пожар и разрушение

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».