Последствия мощного взрыва на Крымском мосту: фоторепортаж 5 8.10.2022, 17:44

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Мост частично разрушен, движение по нему закрыто.

В субботу, 8 октября, на Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров и через который россияне перебрасывают подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар.

Мост частично разрушен, движение по нему закрыто. Оккупанты сначала заявили, что горит «цистерна с топливом», позже в России заявили, что на Крымском мосту якобы «взорвали грузовой автомобиль».

В Кремле не знают, когда восстановят мост. Российский диктатор Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с чрезвычайной ситуацией на оккупированном полуострове.

Источники «НВ» в правоохранительных органах Украины сообщили, что подрыв Крымского моста — спецоперация Службы безопасности Украины. Однако позже в СБУ заявили, что такие инциденты они не комментируют.

«Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого другого государственного органа Украины в «бавовне» будем комментировать после нашей окончательной победы», — отметил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Сайт публикует фоторепортаж последствий взрыва на Крымском мосту.

1. Люди наблюдают за горящими топливными баками и поврежденными участками Керченского моста.

2. Член следственной группы РФ осматривает последствия взрыва на Керченском мосту.

3. Вертолет сбрасывает воду для тушения горящих топливных баков рядом с поврежденными участками Керченского моста, а люди наблюдают за этим.

4. Пожар на Керченском мосту на рассвете.

5. Дым поднимается от пожара на Керченском мосту.

6. Еще одни очевидцы случившегося.

7. Инсталляции символов Z и V в поддержку российских оккупантов на фоне Керченского моста после того, как взрыв разрушил его часть.

8. Вертолет сбрасывает воду для тушения горящих топливных баков на Крымском мосту.

9. Еще один вид на горящие топливные баки и поврежденные участки Керченского моста в Керченском проливе.

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