Рефат Чубаров: Дутый шарик Путина лопнул 5 8.10.2022, 17:52

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Взрывы на Крымском мосту - болезненный удар по Кремлю.

Из-за взрывов на Крымском мосту, оккупанты в Крыму пытаются успокоить россиян, которые теперь не могут убежать. Паромных переправ через Керченский пролив нет, но оккупационные власти говорят, что в ближайшее время их возобновят. Однако с этим могут быть проблемы, есть информация, что некоторые пристани не соблюдали порядок подготовки.

Об этом «24 каналу» рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он также отметил, что есть информация о том, что и сами паромы были без нужного присмотра, потому что все думали, что Крымский мост будет стоять «вечно», именно так уверяли российские власти.

- Только что Путин создал специальную комиссию, чтобы выяснить, что случилось с Крымским мостом, потому что это его детище. Он очень гордился этим мостом и пытался удержать этим свой рейтинг, – добавляет Чубаров.

А теперь оказалось, что это просто дутый воздушный шарик и он лопнул,

– говорит глава Меджилиса.

По словам Чубарова, на днях секретарь российского СНБО Патрушев объявил в Крыму самый высокий уровень террористической угрозы. Он сказал, что через 8 лет сейчас на полуострове самая высокая угроза террористических актов.

- Это дало нам понять, что следует готовиться к сериям масштабных арестов и преследований, а тут еще и взрыв. Я думаю, что россияне будут срываться от бессилия, в частности, на жителях Крыма, – резюмирует он.

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