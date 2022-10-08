Лукашенко живет в иллюзии 6 8.10.2022, 18:05

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«Заморозка» цен может привести к крайне тяжелым последствиям.

С 6 октября числа Лукашенко отменил рост цен в стране Любой экономист скажет вам, что останавливать рост цен приказом, а не рыночными инструментами, можно с тем же успехом, как если бы вы приказывали солнцу не вставать, или человеку — не дышать, пишет телеграм-канал «Нашы грошы».

На планете сегодня есть лишь несколько экономик, где работает подобная практика. Одна из них — Северная Корея. Так или иначе, при всей несуразности подобного решения, в нем можно выделить три составляющих.

Первая составляющая — эмоциональная. В ближайшие дни будут опубликованы подробные данные по инфляции за сентябрь. Естественно, к Лукашенко они попали раньше, и, вероятно, увиденное приводит в очень плохое расположение духа. Что вполне могло стать одним из триггеров для таких необдуманных действий.

Особенно неприятно не просто смотреть на то, как растут в Беларуси цены, а сравнивать с другими, государствами — коллегами по ЕАЭС. Если вы посмотрите на график, то поймете, что «белорусское экономическое чудо» уже давно превратилось в пример провальной экономической политики по сравнению со всеми остальными партнерами.

Вторая составляющая — популистская. Объявление о заморозке цен — хорошая возможность «прошерстить» управленческую вертикаль, искать «стрелочников» и просто держать в напряжении. Более того, проводя контроль за выполнением распоряжения, можно еще немного подоить те немногочисленные находящиеся на плаву частные предприятия. Например — крупные торговые сети (им в речи Лукашенко по отмене роста цен уделялось особенное внимание).

При этом, по прошествии времени, даже если цены продолжат ползти вверх (а они, несомненно, продолжат), можно заявить, что без объявления «заморозки» страну вообще ждал бы «ужас-ужас», а так в очередной раз страна «спасена от катастрофы».

И наконец, третья составляющая — экономическая. О ней мы поговорим поподробнее.

Перед «руководством» Беларуси сейчас стоит крайне сложная задача — сохранить экономику страны на уровне, достаточном хотя бы для того, чтобы создавалась иллюзия сохранения стабильности (пусть даже это будет постоянная плавная рецессия).

Но у «правительства» сейчас нет внятного рецепта даже для такого развития событий. Лукашенко до сих пор искренне верит в могущество единоличных распоряжений.

Скорее всего, все сказанное 6 октября мало повлияет на происходящее в стране. Потому что уже сейчас, понимая абсурдность затеи, нам говорят об исключениях, которых, как выясняется, становится все больше. Есть большая вероятность, что о заморозке цен забудут, историю «спустят на тормозах».

Разумеется, можно допустить, что цены все же заморозят. Что тогда? Вероятно, на очень короткий промежуток времени это будет выглядеть как сработавший вариант. Но после наступят крайне тяжелые последствия:

— С каждым месяцем полки магазинов будут пустеть, потому что производить продукцию не по рыночным ценам будет становиться невыгодным.

— Начнет процветать серый и черный рынок, на котором можно будет достать все, но по ценам намного выше рыночных (не говоря уже о тех, что зарегулировало государство), может появиться забытый с советского времени «блат».

— Будет поступать все меньше товаров из-за рубежа, потому что можно заставить свои предприятия замораживать цены, но тем же россиянам наплевать на подобные экстремальные экономические решения, они просто перестанут завозить свою продукцию, опасаясь ценового беспредела.

— Экономика потеряет последние успешно работающие предприятия, ее состояние начнет еще более стремительно и заметно ухудшаться. Как быстро это произойдет и к каким последствиям приведет, прогнозировать все же сложно, но результат подобного эксперимента хорошо виден на примере СССР, и он привел к катастрофе.

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