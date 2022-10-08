закрыть
8 октября 2022, суббота, 18:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси изменили порядок закупки и ремонта медтехники

3
  • 8.10.2022, 18:20
  • 1,170
В Беларуси изменили порядок закупки и ремонта медтехники

Теперь закупка будет производиться только из одного источника.

В Беларуси изменился порядок закупок работу (услуг) по техобслуживанию и ремонту медицинской техники, а также систем медицинского газоснабжения. Это регламентируется постановлением совмина (№673 от 7 октября 2022-го), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.

Так, сейчас в Беларуси порядок закупки и ремонта медтехники будет осуществляться только из одного источника. Согласно документу, организации здравоохранения будут осуществлять госзакупки работ или услуг у предприятия «Медтехноцентр» или дочерних предприятий «Белмедтехники», применяя процедуры закупки из одного источника.

Данное постановление действует с момента его официального опубликования и обретает силу на 2 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Костел и этих переживет
Костел и этих переживет Ирина Халип
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России Юрий Бутусов
У Лукашенко закончились холуи
У Лукашенко закончились холуи Артем Черников
Беларускія Фермапілы
Беларускія Фермапілы Андрэй Шарэнда