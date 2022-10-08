В Госдуме РФ устроили истерику после взрыва на Крымскому мосту

В Госдуме РФ устроили истерику после взрыва на Крымскому мосту20
- 8.10.2022, 18:27
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Депутаты испугались повторного удара.
В Госдуме РФ разразились угрозами после пожара и взрыва на Крымскому мосту. Истерику закатил депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов.
Произошедшее он назвал объявлением «войны без правил», пишут росСМИ.
- Анонсируемый давно теракт на Крымском мосту - это уже не просто вызов, это объявление войны без правил, - сказал Морозов.
Он считает, что захватившая украинский Крым и развязавшая полномасштабную войну Россия должна «адекватно ответить», в противном случае подобное будет случаться вновь.