В Госдуме РФ устроили истерику после взрыва на Крымскому мосту 20 8.10.2022, 18:27

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Депутаты испугались повторного удара.

В Госдуме РФ разразились угрозами после пожара и взрыва на Крымскому мосту. Истерику закатил депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов.

Произошедшее он назвал объявлением «войны без правил», пишут росСМИ.

- Анонсируемый давно теракт на Крымском мосту - это уже не просто вызов, это объявление войны без правил, - сказал Морозов.

Он считает, что захватившая украинский Крым и развязавшая полномасштабную войну Россия должна «адекватно ответить», в противном случае подобное будет случаться вновь.

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