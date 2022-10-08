Какие новые дома в состоянии «заезжай и живи» продаются рядом с Минском 8.10.2022, 18:40

Варианты до 100 тысяч долларов.

Realt продолжает поиск достойных вариантов загородного жилья возле Минска. В этот раз журналисты обратили внимание на новые дома до 30 км от МКАД и до ста тысяч долларов. С обязательным условием — наличием современных инженерных систем.

Высокая Горка, Московское направление, 26 км от МКАД

Деревня находится на небольшом удалении от трассы Минск-Жодино. Она совсем небольшая, и полностью соответствует своему названию — расположена на высоком холме.

Дом каркасный, построен в 2020 году. Стоит на ленточном фундаменте, фасад утеплен и оштукатурен. Кровля - металлочерепица.

Общая площадь — 122 «квадрата». В нем 4 жилые комнаты, гостиная, кухня, кабинет, санузел, тамбур, котельная, веранда и приподнятая над участком терраса.

Внутри он полностью готов к проживанию - во всех комнатах ламинат, стены покрашены, в санузле плитка. Потолки из гипсокартона.

Дом продается с мебелью и бытовой техникой, а это значит, что можно будет не покупать кухню, шкафы-купе, диваны и многое другое.

В доме совмещенный санузел с ванной, подвесным унитазом и писсуаром. Вся сантехника импортная.

Отопление дома электрическое, но по льготному тарифу. Есть еще камин и кондиционер. Вода из скважины, канализация местная.

Размер участка - 24,7 соток. На нем ухоженный газон и декоративные растения. Есть еще и баня, но ее не достроили.

По всему периметру территория огорожена, на въезде стоят откатные ворота.

Стоимость - 93 000 долларов.

Усяж, Московское направление, 27 км от МКАД

Это большой поселок рядом со Смолевичами и новой бетонкой на Минск. Вся необходимая инфраструктура в Усяже есть: школа, детский сад, магазины, РКЦ банка, СТО, Дом культуры, ФОК.

Здесь продается абсолютно новый одноэтажный дом на 152 «квадрата». Он из блоков, утеплен, оштукатурен и покрашен.

В нем три спальни, гостиная-кухня, ванная комната и отдельный санузел, топочная, гардеробная и прихожая. Чистовая отделка закончена, можно вносить свою мебель и жить.

Все коммуникации подведены и подключены — центральный водопровод, электричество, газ, канализация местная. Газовый котел уже подключен.

Коттедж располагается на угловом крайнем участке размером 12 соток. При желании можно расширить территорию за счет соседнего участка, который можно взять в аренду под ЛПХ.

Стоимость — 85 000 долларов (цена снижена на 10 тысяч долларов).

СТ «Нива-Ф», Брестское направление, 17 км от МКАД

Это довольно развитое газифицированное СТ с хорошими подъездными путями от скоростной трассы. Дороги до товарищества и внутри обслуживаются круглогодично. По всему поселку установлено видеонаблюдение, имеются современная детская площадка и волейбольное поле. Рядом лес, озеро Чики с пляжем и зоной отдыха.

Дому уже пять лет, общая площадь — 202,6 м2. Он двухэтажный с пристроенным гаражом на два автомобиля. Стены – газосиликатный блок (оштукатурен). Кровля – металллочерепица.

На первом этаже разместили гостиную-кухню, жилую комнату, топочную, ванную комнату и дополнительный санузел. На втором — спальни.

Отапливается дом газовым энергоэффективным котлом «Buderus». Электричество - 220/380В. Вода из своей скважины глубиной 85 метров. Канализация – местная.

Участок 11 соток, правильной формы, расположен в конце улицы.

Стоимость — 88 800 долларов. Владелец готов рассмотреть варианты обмена на 3-4 комнатную квартиру.

Зыково, Логойское направление, 18 км от МКАД

Небольшая деревня между Острошицким городком и Острошицами. К ней хорошие подъездные пути, от дома до асфальта — 200 метров. В трех минутах ходьбы — автобусная остановка и продуктовый магазин. Школа и детский сад находятся в соседнем агрогородке, детей возит школьный автобус.

Дом двухэтажный, на 120 «квадратов». Стены из блоков, фасад утеплен, оштукатурен и покрашен. Кровля — металлочерепица.

Внутри рациональная и понятная планировка. На первом этаже — гостиная-кухня, холл, прихожая с гардеробной, жилая комната, санузел и техническое помещение. На втором еще три спальни и санузел.

Дом отапливается электрокотлом по льготному тарифу. На нижнем этаже — теплые водяные полы, на верхнем — радиаторы. Вода из собственной скважины, канализация местная.

Размер участка — 11,4 сотки. На нем есть еще каркасник со всеми коммуникациями под баню, беседка, детская площадка, металлический гараж и хороший вольер для собаки. Владения огорожены еткой-рабицей.

За этот вариант загородного дома просят 98 000 долларов.

СТ «Перелеск», Мядельское направление, 18 км от МКАД

Товарищество находится рядом с деревней Беларучи, в окружении леса, рядом с рекой Вяча. Вся инфраструктура на доступном расстоянии, зимой дороги чистятся, многие живут здесь круглогодично. С поселком отличное транспортное сообщение, есть остановка маршрутного такси и городского автобуса.

Дом компактный, 75 м2, построен в прошлом году. Стоит на монолитном фундаменте, стены блочные, крыша шиферная. На первом этаже гостиная и кухня, санузел, спальня. Еще две комнаты — на мансарде.

Полностью готов к проживанию — сделана качественная чистовая отделка, есть вся необходимая мебель, бытовая техника.

Отопление электрическое, но можно подвести газ. Водопровод центральный круглогодичный, канализация местная.

Размер участка 7 соток. Стоимость — 43 000 долларов.

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