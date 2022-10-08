Подрыв Крымского моста: россиянам передали важный сигнал 1 8.10.2022, 18:49

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Взрыв на мосту – очень символическое событие.

В субботу утром, 8 октября, РФ лишили одного из ключевых символов ее экспансионной политики – Крымского моста. О том, какие международные последствия будет иметь это праздничное для украинцев событие, «Апостроф» пообщался с украинским политическим экспертом Виталием Балой:

- Подрыв моста – очень символическое событие, так как и сам Крымский мост был символом. В Украине очень долго ждали этой новости. На мой взгляд, это суперважное событие именно с моральной точки зрения: оно еще больше убеждает граждан Украины в том, что наше государство одержит в этой войне победу. Это и сигнал для внешнего мира в контексте возможностей ВСУ и наших спецслужб, способных провести такую операцию. Поэтому чем быстрее нам будут давать необходимое количество и номенклатуру оружия, которое мы просим – тем быстрее мы победим.

Что касается бурной реакции российской верхушки на подрыв моста, то следует учитывать, что там ситуация уже была непростая в контексте контрнаступления Украины на Востоке и Юге. Но это событие более символично для простых граждан России. Все большее их количество будет понимать, что идет реальная война, а никакая не спецоперация, и Вооруженные силы Украины способны не только обороняться, но и активно отвоевывать украинские земли. То есть, с точки зрения деморализации и демотивации россиян подрыв моста очень хорошая вещь. Им же кричали, что «возьмут Украину через три дня». Наше общество эта новость наоборот сильно мобилизует.

Россия постоянно пугала, что если случится что-то похожее на подрыв моста – они будут делать какие-то «страшные вещи» в ответ, некоторые даже «Судный день» обещали. Но они и так совершали зверства, ужасные вещи против мирного населения, ракетные обстрелы, запуски беспилотников-камикадзе. А теперь они получили четкий сигнал: смотрите, мы и до вас можем добраться.

Конечно, россияне могут усилить давление на мирную инфраструктуру Украины и населения, но по большому счету вряд ли произойдет что-то неожиданное, что-то хуже, чем было. Конечно, они могут вновь начать угрозы ядерным, химическим или биологическим оружием.

Но о каком-то очередном пересечении «красных линий» в российском понимании говорить бессмысленно после 24 февраля: это все было «взятие на понт», шантаж и блеф. И в то время, когда они творят реальные зверства, снова говорить о каких-то линиях – чушь. Либо сделан подрыв нашими спецслужбами, либо какими-то представителями соответствующих служб Запада – неважно: он стал аргументом, чтобы поддержка Украины усилилась, чтобы нам наконец-то давали танки и самолеты, а также средства ПВО – то есть позиция тех партнеров, друзей и союзников Украины, кто промотировал нам предоставление именно этих видов оружия, усилилась.

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