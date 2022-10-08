Что почем на минской Комаровке в эти выходные 8.10.2022, 18:54

Клюкву продают за 8,5 рубля за килограмм.

«Минск-Новости» заглянули на минский Комаровский рынок и посмотрели, что из представленного ассортимента пользуется особым спросом у минчан.

Комаровский рынок все так же продолжает радовать покупателей большим ассортиментом овощей. На прилавках картофель и морковь, средняя цена на которые 1,5 рубля за килограмм, лук можно найти от 1 рубля. За кило ярких красных перцев придется отдать 3,5–4 рубля. Огурцы продают от 3,5 рубля за кг, кукуруза и помидоры чуть дешевле — около 2,5. Оранжевые тыквы продают от 1 рубля за кило.

Штрифель, чемпион, антоновка, розовый налив — такие сорта яблок стоят на Комаровке всего от 1,5 рубля, в то время как за килограмм груш придется заплатить около 4. Апельсины можно найти за 2,5–3, а лайм и лимон — за 6 рублей за кг. Узбекистанская хурма «ромашка» и молдавский персик продавцы отдают за 2,5 рубля за кило.

Комаровский рынок на этих выходных легко спутать с виноградной плантацией. От ассортимента этих ягод разбегаются глаза. Цена приятно радует: от 3,5 рубля за килограмм. Клюква стоит 8,5 рубля за кг, а вот брусника дороже — 13. Малина обойдется в 4 рубля за стаканчик объемом в 0,5 л, голубика и желтая малина — по 7, ежевику отдадут за 6, а облепиху — за 5.

Арбузы все еще есть в продаже килограмм этой ягоды стоит минимум 1,5 рубля. Кило дыни обойдется чуть дороже — от 2,5 рубля.

На рынке все еще можно найти и лисички. За кило продавцы просят 35 рублей. Шампиньоны можно найти за 7,5. Появились в продаже и брестские грецкие орехи — 5 рублей за кг.

Много на Комаровке и «заморских» продуктов. Килограмм корня сельдерея обойдется в 10 рублей, лук порей и фейхоа — по 15, имбирь — 25 рублей. Колумбийская маракуйя самая дорогая — 65 рублей за кг. Инжир, наоборот, порадовал низкой ценой — всего 1 рубль за штуку. Правда, найти его за такие деньги удалось не сразу. Ананас из Коста-Рики стоит 14 рублей за кг, а авокадо сорта «хасс» — 10 рублей за штуку.

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