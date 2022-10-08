Как россияне сейчас пытаются снять жилье в Беларуси 1 8.10.2022, 19:31

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Снять жилье на месяц стоит дорого сейчас не только в Минске.

Уже больше двух недель тысячи россиян едут в Беларусь, чтобы тут залечь на дно, дождаться, когда появится билет в другую страну или обосноваться на неопределенный срок. The Village Беларусь узнал, не закончились ли за это время в Минске свободные квартиры, сколько стоит аренда для россиян и охотно ли беларусы сдают им жилье.

«Как быстро меняются времена и джамшуты»

Большинство россиян, приезжающих сейчас в Беларусь, не торопятся снимать жилье долгосрочно: многие ищут квартиры на «неопределенный» срок, большинство предпочитает снимать помесячно, но на первое время вынуждены снимать жилье на сутки. В чатах приехавших в Беларусь россиян то и дело появляются сообщения от белoрусов, которые сдают жилье.

За какие деньги беларусы сдают россиянам квартиры и на каких условиях? Чтобы это выяснить, журналисты прикинулись россиянами и поговорили с человеком, который в чатах предлагает квартиры посуточно в новостройке возле метро «Петровщина». Легенда была такая: нас трое россиян, квартира нужна завтра и как минимум на неделю. Возможно, попозже подъедут еще ребята и тогда нужно будет поместить пятерых. На запрос журналистов арендодатель предложил однушку вот в этом доме:

Троим людям он готов сдавать эту квартиру за 90 рублей в сутки, а пятерым — за 110 рублей, при этом всех обеспечат спальными местами, как минимум раскладушкой. Двухкомнатные квартиры в этом же доме стоят ненамного дороже — 130 рублей/сутки за 5-6 человек, если только они будут там жить больше недели.

Журналисты уточнили, не сдадут ли соседи россиян милиции? Хозяин квартиры заверил, что никому нет дела, что там россияне, если только они «не будут буянить, курить, шуметь. Позвонить [в милицию] могут, если там будет их много, шум, пьяные песни».

Вывод: белорусские арендодатели готовы заселять в одношку большие компании, при этом у россиян есть серьезная мотивация там не шуметь.

Среди тех, кто сдает жилье посуточно журналистам встретилось объявление от белоруски, которая сдает свою квартиру впервые. На апрос сдать ее троим россиянам, она ответила, что троим не хочет сдавать, максимум — двоим, несмотря на то, что это двушка и в ней есть несколько спальных мест, «потому что квартира раньше не сдавалась». И стоить она будет 150 рублей в сутки. Эти нюансы и личные фото на стенах и полках (не перепутайте с иконами) намекают, что решение сдать квартиру, похоже, было спонтанным, либо фото

На рынке жилья, похоже, намечается тенденция на специальный прайс для россиян не только на посуточную аренду, но и на месяц-два.

Например, в одном чате им предлагают снять однокомнатную квартиру «от 1 месяца» в Каменной горке за 400 долларов:

Автор этого объявления отказалась показать фото квартиры, а на вопрос, сколько стоит однушка на Немиге на короткий срок, ответила, что посуточно у них есть самые разные варианты квартир, которые в среднем стоят 95-120 рублей в сутки.

Снять жилье на месяц стоит дорого сейчас не только в Минске. Например, вот такое вот предложение трешки в Шклове висит в одном из чатов:

А в Могилеве россиянам предлагают комнату в трешке за 250 долларов в месяц (и ее уже сдали):

На белорусском рынке появились и «бюджетные» предложения специально для россиян. В чате нам встретилось такое объявление:

Автор поста ответила, что койко-место (то есть кровать) в этом доме сдадут хоть с завтрашнего дня по цене 15 рублей в сутки. На возмущенные комментарии к этому посту в чате и совет сдавать такое жилье бесплатно автор ответила, что «мы числимся, как усадьба. И берем копейки по сравнению с теми, кто сдает «элитное» жилье».

А вот за пределами Минска все еще можно снять жилье на короткий срок и по домобилизационным ценам. Так, за тех же 100 рублей на Браславских озерах предлагают целый дом, в котором помещается до 8 человек:

Впрочем, некоторые белорусы готовы сдавать россиянам жилье не за деньги:

«Как быстро меняются времена и джамшуты», — пошутили в комментариях.

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