Подоляк о взрыве на Крымском мосту: В России началась эра противостояния силовиков 3 8.10.2022, 19:39

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В РФ пытаются определить виновников провала войны с Украиной.

Взрыв на Крымском мосту свидетельствует о начале в России эры противостояния силовиков. В частности, они пытаются определить виновного в провале «спецоперации» в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

- Мы сегодня видим горячую фазу очень и очень мощного противостояния между разными спецслужбами, потому что если мы говорим про Минобороны, это прежде всего Главное управление Генштаба ВС РФ, а с другой стороны - ФСБ, - отметил Подоляк.

Он отметил, что ФСБ лишилось своей репутации среди верхушки путинского режима еще в начале полномасштабного вторжения, когда их пропагандистская программа о «захвате Киева за 3 дня» провалилась. Но сейчас у ФСБ появилась возможность реванша и она начала осуществлять давление на главу Минобороны Сергея Шойгу, начальника Генштаба Валерия Герасимова и других российских генералов. В частности, не раз звучали призывы об аресте представителей генералитета РФ.

- С другой стороны Минобороны начало как-то защищаться. И, по нашему мнению, все, что происходило на мосту сегодня ночью, - это конкретная спецоперация одной из российских спецслужб… И, таким образом, мы можем видеть проявление конкретного конфликта между силовиками, который говорит про очень важную вещь - сегодня в России началась новая эра - эра противостояния российских силовиков, - подчеркнул Подоляк.

Он объяснил, что сейчас силовики в РФ пытаются определить виновников провала российской «специальной военной операции» и хотят арестовать своих оппонентов для того, чтобы «после прихода новой элиты занять определенные места».

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