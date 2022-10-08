В Великобритании бастует 40 тысяч железнодорожники 1 8.10.2022, 19:45

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По всей стране практически прекратилось движение поездов.

Из-за масштабной забастовки работников железнодорожного транспорта в субботу, 8 октября, по всей Великобритании практически прекратилось движение поездов, пишет dw.com.

Ранее профсоюз RMT призвал жителей королевства в этот день путешествовать на поезде «только в случае крайней необходимости».

По данным агентства AFP, стачку поддержали 40 000 сотрудников железнодорожного транспорта, а по расписанию двигалась лишь пятая часть составов. Бастующие требовали повышения зарплат и улучшения условий труда.

Забастовка 8 октября стала уже третьей за последние полтора месяца. Ее последствия ощутили на себе, кроме прочих, футбольные болельщики, которые в этот день планировали посетить матчи своих команд.

Прошлая забастовка состоялась всего неделю назад - 1 октября. Тогда, по данным агентства AFP, ее поддержали 50 тысяч сотрудников железнодорожных предприятий. В результате в стране были отменены 90 процентов поездов.

Генеральный секретарь RMT Мик Линч призвал правительство Великобритании выступить посредником в рамках тарифного спора, приведшего к забастовке, и выразил уверенность, что его профсоюзу и компаниям-работодателям удастся найти компромисс.

Высокая инфляция и снижение покупательной способности у населения за последние месяцы приводили в Соединенном Королевстве к забастовкам и в других сферах.

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