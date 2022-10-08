Циркачи из Италии и их слон застряли под Слуцком 4 8.10.2022, 19:56

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Гастроли цирковой группы в Баку сорвались.

Итальянская цирковая труппа с дрессированными животными вынуждена была остаться в Беларуси из-за событий в Азербайджане, где она планировала выступать. Сейчас артисты живут на базе цирка «Антре» под Слуцком, им нужна помощь, сообщает slutsk-gorod.by.

— Ребята работали с нами по Беларуси, давали три номера: дрессированные гуси, пони и слониха Мара. Гастроли они планировали продолжить в Баку, но посольство рекомендовало остаться артистам здесь из-за событий в Азербайджане. В конце октября мы вместе едем выступать в гомельский цирк, но до этого времени нужно как-то продержаться, — рассказывает Руслан, директор цирка «Антре».

По его словам, за этот сезон заработать удалось немного, а запасы кормов и деньги заканчиваются — в скором времени животных нечем будет кормить. Только на одну слониху весом в четыре тонны ежедневно уходит практически 100 кг овощей.

— Мара — индийский слон, ей 47 лет. Она ест морковь, столовую свеклу, сено, яблоки. Благо в этом году у местных жителей их в избытке, снабжают и нас ими. А вот с остальным очень сложно. Кроме того, слону необходимы бананы, арбузы и другие фрукты. Нам приходится непросто, и мы снова вынуждены просить поддержки у людей. Возможно, кто-то захочет приехать к нам и за символическую плату сделать фото со слоном, а кто-то просто пообщаться, покормить животных. Мы будем рады всем гостям, любой поддержке, — говорит Руслан.

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