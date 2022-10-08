Лукашисты хотят обязать торговлю продавать белорусские овощи 2 8.10.2022, 20:16

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«Идею» родом из СССР озвучил Орда.

На совещании по вопросам ценообразования 6 октября глава провластной Федерации профсоюзов Михаил Орда предложил обязать торговлю продавать белорусские овощи и участвовать их в заготовке.

Орда напомнил, что в СССР торговля участвовала не только в продаже сельхозпродукции, но и в ее заготовке, хранении. А в современности, несмотря на стабилизационные фонды продуктов, которые формируются каждый сезон, весной в магазинах нет выращенных в Беларуси овощей в нужном количестве.

Все дело, по его словам, в том, что у торговли нет обязанности забирать в продажу продукцию в белорусских овощехранилищах, поскольку она никак с ними не связана:

- Чтобы кардинально решить этот вопрос (а тут надо именно кардинальное решение), надо увязать торговлю и производителей в одну систему.

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