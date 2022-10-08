Взрыв на Крымском мосту: владелец фуры записал обращение 2 8.10.2022, 20:18

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Он «раскрыл» личность водителя грузовика.

Появились подробности и маршрут фуры, которая, по одной из версий, взорвалась 8 октября утром на Крымском мосту. По данным телеграм-канала Mash, 7 октября фура в 9:30 была в Павловском районе. Затем отправилась в Каневскую, дальше в 16:10 — в Армавир. Оттуда — в Кавказский район в 18:20, следуя по трассе Кропоткин — Краснодар. Сегодня фура была на Крымском мосту в момент взрыва в 06:15.

По предварительным данным, за рулем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика мог быть дядя владельца машины, жителя Краснодара Самира Юсубова - 51-летний Махир Юсубов.

По крайней мере, родственники опознали его по видео с досмотра.

Именно Махир, по словам родственников, и был фактическим владельцем автомобиля. Он занимался частными перевозками. Чуть более года назад он переоформил автомобиль на своего племянника, Самира Юсубова, но фактически продолжал работать на машине.

Эту версию подтверждает и сам Самир на специально снятом видео.

Известно, что фура выехала из Краснодара и записана на Бориса Юсубова. По словам родственников, он продал автомобиль, но новый собственник не переоформил его на своё имя.

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