«Мы уже давно забыли, что такое настоящая прибыль» 5 8.10.2022, 20:35

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Предприниматель рассказал, как собирается работать в новых условиях.

С 6 октября чиновники запретили ИП и юрлицам повышать в Беларуси цены на товары и услуги. Это касается как производителей и импортеров, так и торговли.

Владельца магазина велосипедов Евгения новость о «замороженных» ценах не бросила в тягостные раздумья, по его словам, к таким сюрпризам от государства предприниматели уже привыкли.

— Это всего лишь одна печальная новость из череды, которую нам преподносит государство. Мы уже давно забыли, что такое настоящая прибыль, и работаем не для поддержания штанов, а чтобы замедлить скорость их падения, — говорит zerkalo.io предприниматель.

Однако мужчина убежден, что предприниматели всегда найдут способ выхода из ситуации. Кроме того, Евгений считает, что данное распоряжение больше касается товаров на полках продуктовых магазинов, а ассортимент его магазина оно не затронет.

— Я и так не могу повысить цены, у меня продажи просели на 40%. Покупательская способность у людей сильно упала, они и со скидкой в 20%, которую я сделал в конце летнего сезона, не сильно покупают велосипеды. А уж если я подниму цены, то вообще никто ничего не купит, — рассказал мужчина.

Предприниматель говорит, что не беспокоится он и за цены на товар, который поступит в начале весны к новому сезону. Это будут новые модели велосипедов, соответственно и цены на них будут новые, их не с чем будет сравнивать.

— Но лазейки всегда есть, даже у тех, кто занимается продуктами. Например, выпускал ты йогурт с абрикосовым наполнителем, на который нельзя повышать цены, так начинай производить новый аналогичный продукт, но с персиковым наполнителем, и продавай его по удобной тебе цене. Понятно, если занимаешься бананами — он всегда таким останется. Да и то, сменил поставщика, сорт банана — цена другая.

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