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Появились спутниковые снимки Крымского моста после взрыва

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  • 8.10.2022, 20:41
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Появились спутниковые снимки Крымского моста после взрыва

Железнодорожная ветка моста также получила значительные повреждения.

Появились спутниковые снимки Крымского моста, которые были сделаны до и после мощного взрыва, прогремевшего утром 8 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис PlanetScope.

Судя по фото, железнодорожная ветка Крымского моста также получила значительные повреждения. На фото видно, что ветка ж/д-переправы в районе взрыва сужается, что может говорит о ее частичном обрушении.

Стоит отметить, что, по данным российской стороны, обрушилось лишь два автомобильных пролета. Относительно обрушения ж/д-ветки не сообщалось.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту раздался мощный взрыв, спровоцировавший масштабный пожар и разрушение.

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