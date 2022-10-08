Что происходит в магазинах Крыма после подрыва моста: видео

Что происходит в магазинах Крыма после подрыва моста: видео5
- 8.10.2022, 21:01
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На аннексированном РФ полуострове паника.
Жители оккупированного полуострова после подрыва Крымского моста штурмуют супермаркеты в надежде купить продукты. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Огромные очереди покупателей засняли в одном из супермаркетов «Ашан». После подрыва Крымского моста жители полуострова в панике скупают крупы, средства гигиены, полуфабрикаты.
Не исключено, что граждане «штурмуют» супермаркеты, ожидая, что инцидент на мосту приведет к перебоям в поставках продовольствия и других товаров.
На видеоролике отчетливо видно, что в симферопольском «Ашане» в очередях стоят десятки покупателей, у которых полностью забиты тележки с продуктами и бытовой химией. Более того, можно заметить частично пустые полки с некоторыми товарами.