Жозеп Боррель поздравил Алеся Беляцкого с Нобелевской премией мира 8.10.2022, 21:10

Он назвал премию знаком надежды и света среди тьмы.

Глава представительства ЕС Жозеп Боррель поздравил лауреатов Нобелевской премии мира: правозащитника и политзаключенного Алеся Беляцкого, российскую правозащитную организацию «Мемориал» и украинскую правозащитную организацию «Центр гражданских свобод». Он назвал их «поборниками демократии и прав человека», zerkalo.io.

В поздравлении сообщается, что ЕС приветствует решение о присуждении Нобелевской премии мира лауреатам и тепло поздравляет их с этим престижным признанием за их неутомимой и бесценный труд.

«Решение о присуждении Нобелевской премии мира этого года этим поборникам демократии и прав человека является знаком надежды и света среди тьмы внутренних репрессий в России и Беларуси и незаконной агрессивной войны России против Украины», — написано в поздравлении Жозепа Борреля.

Напомним, вчера нобелевских лауреатов поздравил президент США Джо Байден. Он отметил, что своей смелой работой правозащитники добивались правды и документировали для всего мира политические репрессии в отношении своих сограждан — высказывались, вставали и придерживались курса, подвергаясь угрозам со стороны тех, кто добивался их молчания.

Примечательно, что белорусские «власти» до сих пор молчат.

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