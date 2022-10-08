«Только с человеком познакомился - уже «300» или «200» 8.10.2022, 21:19

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Украинская разведка перехватила разговор российского оккупанта с женой.

Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило разговор российского оккупанта, который рассказал своей жене о положении дел на фронте. По его словам, россияне терпят очень большие потери.

- Тут каждый день «300» — «200». Только и слышишь. Только, бл*, с человеком познакомился — уже либо «300», либо «200», бл*", — рассказывает россиянин.

Оккупант говорит, что тех, кто пытается «откосить» от войны в Украине, отправляют либо в тюрьму, либо учиться на артиллеристов.

Россиянин жалуется, что не может чаще звонить по телефону жене, ведь ВСУ постоянно обстреливают позиции оккупантов и уничтожают вражеских захватчиков.

- Мы пока не звоним, потому что прилеты частые сюда. Только позвонишь и начинает в это место ху..ить миномёт. Я здесь, короче, с нашей бригады - вот нас было 19 человек - но остались 4 человека здесь, - говорит оккупант.

При этом российские вояки и не надеются на помощь от так называемых «мобиков», мол, идти в наступление на ВСУ – это верная смерть.

- Ну какая помощь? Пригонят народу, скажут: «Идите в наступление». А наступление - это п..дец, - говорит оккупант и добавляет, что лучше прятаться в окопах, и при этом «чем глубже, тем лучше».

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