Украинская разведка: Частные военные компании РФ вербуют в Беларуси наемников 3 8.10.2022, 21:31

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Прежде всего активно работает сейчас «Вагнер».

Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире «Военного телевидения» заявил, что в Беларуси развернули свои вербовочные пункты частные военные компании из России. По его словам, активнее всего работает группа «Вагнер», передает «Радыё Свабода».

— Прежде всего активно работает сейчас «Вагнер». Развернули в Минске и некоторых городах свои вербовочные пункты и осуществляют набор желающих «работать» в «Вагнере», участвовать в войне против Украины, — заявил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. — Сколько им удастся завербовать людей, будем выяснять. Но такие попытки именно на территории Беларуси проводятся.

Скибицкий заявил, что в настоящее время у границы с Украиной сосредоточено шесть батальонов Вооруженных сил Беларуси. По его словам, это механизированные батальоны, батальоны воздушно-десантных войск — так называемого командования сил специальных операций.

При этом Скибицкий считает, что Лукашенко «готов отдать» Путину «то, что у него есть, пусть этим пользуется Российская Федерация».

— Сколько продлится такая ситуация, зависит от того, как будут развиваться события на нашей территории, на фронте. И вообще от дальнейшего развития событий в войне России против нашего государства, — сказал представитель главного управления разведки Украины.

Он добавил, что Россия не прекращает попыток принудить белорусские власти к открытому вступлению в войну.

— Постоянно проходят встречи Путина и Лукашенко, где обсуждаются эти вопросы, Путин пытается склонить Лукашенко к этому решению, — сказал он. — Последняя встреча состоялась совсем недавно… Опять же, скорее всего, обсуждался вопрос о поддержке и вступлении Беларуси в войну. Кроме того, мы не исключаем (военная разведка проанализировала все имеющиеся данные), что Путин говорил с Лукашенко о признании аннексии наших территорий и результатах так называемых «референдумов».

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